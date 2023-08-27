На Майорці стався “погодний інцидент” з круїзним судном: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Невелика кількість людей постраждала в неділю під час “погодного інциденту” за участю судна P&O Cruises Britannia, яке пришвартувалося на іспанському острові Майорка. Про це повідомив представник компанії, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Керівництво порту столиці Пальма-де-Майорки повідомило, що судно зіткнулося з бензовозом через сильний вітер, адже воно відійшло від причалів.
«P&O Cruises Britannia була причетна до інциденту, пов’язаного з погодою, перебуваючи в Пальма-де-Майорці. Невелика кількість осіб отримали незначні травми, і їм надають допомогу бортовий медичний центр», — заявив представник P&O Cruises,
Зазначається, що для оцінки стану круїзного судна, Britannia залишиться у Пальма-де-Майорці у неділю ввечері із запланованими розвагами та заходами на борту.
Доповнення
Сильні дощі пройшли по частині Балеарських островів, включаючи Майорку та Каталонію на північному сході Іспанії. Рейси з аеропорту Барселони були затримані протягом усієї неділі через сильний вітер.
Довідково
Згідно з інформацією на веб-сайті компанії, Britannia, яка була введена в експлуатацію в 2015 році, має довжину 330 метрів і вагу 143 000 тонн. Судн має 13 гостьових палуб і робочу місткість 3647 гостей і 1350 членів екіпажу.