На Майорке произошел "погодный инцидент" с круизным судном: есть пострадавшие

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Небольшое количество людей пострадало в воскресенье во время “погодного инцидента” с участием судна P&O Cruises Britannia, которое пришвартовалось на испанском острове Майорка. Об этом сообщил представитель компании, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Руководство порта столицы Пальма-де-Майорки сообщило, что судно столкнулось с бензовозом из-за сильного ветра, ведь оно отошло от причалов. 

«P&O Cruises Britannia была причастна к инциденту, связанному с погодой, находясь в Пальма-де-Майорке. Небольшое количество человек получили незначительные травмы, и им оказывают помощь бортовой медицинский центр», — заявил представитель P&O Cruises, 

Отмечается, что для оценки состояния круизного судна, Britannia останется в Пальма-де-Майорке в воскресенье вечером с запланированными развлечениями и мероприятиями на борту. 

Дополнение 

Сильные дожди прошли по части Балеарских островов, включая Майорку и Каталонию на северо-востоке Испании. Рейсы из аэропорта Барселоны были задержаны в течение всего воскресенья из-за сильного ветра.

Справочно 

Согласно информации на веб-сайте компании, Britannia, которая была введена в эксплуатацию в 2015 году, имеет длину 330 метров и вес 143 000 тонн. Судно имеет 13 гостевых палуб и рабочую вместимость 3647 гостей и 1350 членов экипажа.

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