На Майорке произошел "погодный инцидент" с круизным судном: есть пострадавшие

Детали

Руководство порта столицы Пальма-де-Майорки сообщило, что судно столкнулось с бензовозом из-за сильного ветра, ведь оно отошло от причалов.

«P&O Cruises Britannia была причастна к инциденту, связанному с погодой, находясь в Пальма-де-Майорке. Небольшое количество человек получили незначительные травмы, и им оказывают помощь бортовой медицинский центр», — заявил представитель P&O Cruises,

Отмечается, что для оценки состояния круизного судна, Britannia останется в Пальма-де-Майорке в воскресенье вечером с запланированными развлечениями и мероприятиями на борту.

Дополнение

Сильные дожди прошли по части Балеарских островов, включая Майорку и Каталонию на северо-востоке Испании. Рейсы из аэропорта Барселоны были задержаны в течение всего воскресенья из-за сильного ветра.

Справочно

Согласно информации на веб-сайте компании, Britannia, которая была введена в эксплуатацию в 2015 году, имеет длину 330 метров и вес 143 000 тонн. Судно имеет 13 гостевых палуб и рабочую вместимость 3647 гостей и 1350 членов экипажа.