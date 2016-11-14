На маріупольському напрямку кількість обстрілів бойовиків скоротилася удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На маріупольському напрямку кількість обстрілів бойовиків скоротилася удвічі порівняно з попередніми днями. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку, порівняно, з попередніми днями, вчора було значно спокійніше. Кількість ворожих обстрілів скоротилася більше, ніж удвічі, проте це все одно більше, ніж на луганському та на донецькому напрямках, разом узятих", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що на ділянці фронту Павлопіль-Широкине тривають мінометні обстріли з боку противника, під Докучаєвськом бойовики також порушили режим "тиші". За його словами, у Мар’їнському районі вчора було тихо.
"Вчора в районі проведення АТО відбулося 2 польоти ворожих БПЛА (всі – на маріупольському напрямку). Для порівняння: позавчора їх було 7" ,- сказав А.Лисенко.
Він додав, що противник застосовував безпілотники для корегування артобстрілу Тоненького у суботу, де постраждало сільськогосподарське підприємство та загинув цивільний.
Як повідомляв УНН, в Ясинуватському районі внаслідок артобстрілу бойовиків загинув мирний житель.