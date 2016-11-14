На мариупольском направлении количество обстрелов боевиков сократилось вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На мариупольском направлении количество обстрелов боевиков сократилась вдвое по сравнению с предыдущими днями. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении, по сравнению с предыдущими днями, вчера было гораздо спокойнее. Количество вражеских обстрелов сократилась более чем вдвое, однако это все равно больше, чем на луганском и на донецком направлениях, вместе взятых", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что на участке фронта Павлополь-Широкино продолжаются минометные обстрелы со стороны противника, в Докучаевске боевики также нарушили режим "тишины". По его словам, в Марьинском районе вчера было тихо.
"Вчера в районе проведения АТО состоялось 2 полета вражеских БПЛА (все - на мариупольском направлении). Для сравнения: позавчера их было 7", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что противник применял беспилотники для корректировки артобстрела Тоненького в субботу, где пострадало сельскохозяйственное предприятие и погиб гражданский.
Как сообщал УНН, в Ясиноватском районе в результате артобстрела боевиков погиб мирный житель.