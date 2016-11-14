На Львівщині забезпечено рух на всіх ділянках дороги - ОДА

У департаменті наводять зведення станом на 06.00 14 листопада. Так, стан автомобільних доріг (стан покриття, опади, температура, кількість одиниць техніки і людей на розчистці) в області зранку наступний:

- державні дороги: проїзд забезпечено, покриття – засніжене, працюють (чергують) 112 (25) осіб та 64 (25) одиниця техніки;

- інші дороги: проїзд забезпечено, покриття – засніжене, працюють (чергують) 58 (25) особи та 47 (25) одиниць техніки.

На Орявсько-Івашківському перевалі проїзд забезпечено, покриття місцями засніжене, сніг, температура -5°С, працюють (чергують) 5 осіб та 4 одиниці техніки;

На Ужоцькому перевалі проїзд забезпечено, покриття місцями засніжене, сніг, температура -6°С, працюють (чергують) 8 осіб та 4 одиниці техніки.

Фото з соцмережі.