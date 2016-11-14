Во Львовской области обеспечено движение на всех участках дороги - ОГА
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 октября. УНН. По состоянию на 14 ноября во Львовской области обеспечено движение на всех дорогах. Об этом сообщили УНН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
В департаменте приводят сведения по состоянию на 06:00 14 ноября. Так, состояние автомобильных дорог (состояние покрытия, осадки, температура, количество единиц техники и людей на расчистке) в области утром следующее:
- государственные дороги: проезд обеспечен, покрытие - заснеженное, работают (дежурят) 112 (25) человек и 64 (25) единиц техники;
- другие дороги: проезд обеспечен, покрытие - заснеженное, работают (дежурят) 58 (25) человек и 47 (25) единиц техники.
На Орявском и Ивашковском перевалах проезд обеспечен, покрытие местами заснеженное, снег, температура -5°С, работают (дежурят) 5 человек и 4 единицы техники;
На Ужоцком перевале проезд обеспечен, покрытие местами заснеженное, снег, температура -6°С, работают (дежурят) 8 человек и 4 единицы техники.
Фото из соцсети.