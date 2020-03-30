На Львівщині за ніч з'явилося ще двоє людей з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Львівщині за минулу ніч з'явилося ще двоє людей з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 22:00 29 березня по 8:00 30 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб. Пацієнти з Жовківського і Пустомитівського району", - цитують в ОДА Тімко.
Як вказано, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 64 особи. На самоізоляції - 77 осіб. За увесь час виписано - 56 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів наближений до тяжкого.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 197 людей. За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 105 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
"Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 92 особи. У п'яти пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - додали в ОДА.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.