Во Львовской области за ночь появилось еще два человека с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львовской области за минувшую ночь появилось еще два человека с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 22:00 29 марта по 8:00 30 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человек. Пациенты с Жовковского и Пустомытовского района", - цитируют в ОГА Тимко.
Как указано, сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 64 человека. На самоизоляции - 77 человек. За все время выписано - 56 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов приближено к тяжелому.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 197 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 105 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
"По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 92 человека. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", - добавили в ОГА.
Напомним, в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.