Во Львовской области за ночь появилось еще два человека с подозрением на коронавирус

"В период с 22:00 29 марта по 8:00 30 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человек. Пациенты с Жовковского и Пустомытовского района", - цитируют в ОГА Тимко.

Как указано, сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 64 человека. На самоизоляции - 77 человек. За все время выписано - 56 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов приближено к тяжелому.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 197 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 105 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

"По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 92 человека. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", - добавили в ОГА.

Напомним, в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.