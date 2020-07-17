На Львівщині за добу 132 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено вже 7754 випадки інфікування коронавірусом, з них 132 — за останню добу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 7754 особи, 203 людини померло. 1305 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 783 ПЛР-тести, з них 132 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 100 проб, залишок у холодильнику — 608 проб.
Нагадаємо, до послаблення карантину не готові 7 областей, Київ знову у списку.