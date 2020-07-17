На Львівщині за добу 132 нових інфікованих коронавірусом

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 7754 особи, 203 людини померло. 1305 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 783 ПЛР-тести, з них 132 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 100 проб, залишок у холодильнику — 608 проб.

Нагадаємо, до послаблення карантину не готові 7 областей, Київ знову у списку.