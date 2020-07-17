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19 березня, 18:42 • 104625 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151329 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125490 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139618 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142830 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127967 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 181414 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126053 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125603 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124407 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині за добу 132 нових інфікованих коронавірусом

На Львівщині за добу 132 нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено вже 7754 випадки інфікування коронавірусом, з них 132 — за останню добу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 7754 особи, 203 людини померло. 1305 пацієнтів одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 783 ПЛР-тести, з них 132 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 100 проб, залишок у холодильнику — 608 проб.

Нагадаємо, до послаблення карантину не готові 7 областей, Київ знову у списку.

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