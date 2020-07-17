Во Львовской области за сутки 132 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 7754 случая инфицирования коронавирусом, из них 132 - за последние сутки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 7754 лица, 203 человека умерли. 1305 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 783 ПЦР-тесты, из них 132 - положительные. Среди них львовян - 64. Всего в работу взяли 100 проб, остаток в холодильнике - 608 проб.
Напомним, к ослаблению карантина не готовы 7 областей, Киев снова в списке.