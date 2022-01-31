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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Львівщині посилили карантинні обмеження

На Львівщині посилили карантинні обмеження

Київ • УНН

 • 30833 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Відсьогодні на Львівщині посилюється карантин. Проте регіон поки не переходить в “червону” зону. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Львівської ОДА.

Деталі

У Львівській області забороняється:

— прийом відвідувачів в барах ресторанах і кафе. Дозволяється обслуговування на винос або з доставкою;

— робота непродовольчих ринків;

— прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах (не поширюється на спортсменів національних збірних команд України);

— прийом відвідувачів у розважальних закладах;

— проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших). Окрім офіційних спортивних заходів та матчів професійних команд.

Також у Львівській ОДА підкреслили, що вищевказані обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) старше 18 років і організаторів (співробітників закладу, ринку) є негативний тест на COVID, сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання від COVID.

Нагадаємо 

Локдаун у Львівській області вирішили відкласти.

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