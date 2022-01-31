На Львівщині посилили карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Відсьогодні на Львівщині посилюється карантин. Проте регіон поки не переходить в “червону” зону. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Львівської ОДА.
Деталі
У Львівській області забороняється:
— прийом відвідувачів в барах ресторанах і кафе. Дозволяється обслуговування на винос або з доставкою;
— робота непродовольчих ринків;
— прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах (не поширюється на спортсменів національних збірних команд України);
— прийом відвідувачів у розважальних закладах;
— проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших). Окрім офіційних спортивних заходів та матчів професійних команд.
Також у Львівській ОДА підкреслили, що вищевказані обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) старше 18 років і організаторів (співробітників закладу, ринку) є негативний тест на COVID, сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання від COVID.
Нагадаємо
Локдаун у Львівській області вирішили відкласти.