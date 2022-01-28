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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Локдаун у Львівській області вирішили відкласти. Рішення ухвалять за тиждень

Локдаун у Львівській області вирішили відкласти. Рішення ухвалять за тиждень

Київ • УНН

 • 21399 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Члени державної комісії ТЕБ і НС на сьогоднішньому засіданні прийняли рішення про відтермінування розгляду питання про запровадження на Львівщині “червоної” зони епіднебезпеки на один тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає УНН із посиланням на Львівську облраду.

Цитата

“Упродовж цих семи днів будемо спостерігати за показниками захворюваності та госпіталізацій. Через тиждень відбудеться наступне засідання державної комісії ТЕБ і НС. Рішення про запровадження на Львівщині „червоної“ зони приймуть, якщо епідситуація в області погіршиться”, — розповів Орест Чемерис.

Деталі

Також сьогодні на брифінгу щодо епідситуації директор департаменту охорони здоров’я зазначив, що кількість викликів та виїздів бригад екстреної медичної допомоги також щоденно збільшується. За останній тиждень кількість виїздів збільшилася майже вдвічі — зі 100-110 викликів на день минулого тижня до 180 та більше упродовж цього.

Окрім того, кількість госпіталізованих дітей також залишається великою — понад 180 дітей знаходяться у стаціонарах області, щоденно у медичні заклади Львівщини госпіталізують від 20 до 30 дітей.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 3,98 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 січня, — понад 34 тисячі, що є найбільшим показником з початку пандемії — антирекорд другий день поспіль.

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