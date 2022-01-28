Локдаун у Львівській області вирішили відкласти. Рішення ухвалять за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Члени державної комісії ТЕБ і НС на сьогоднішньому засіданні прийняли рішення про відтермінування розгляду питання про запровадження на Львівщині “червоної” зони епіднебезпеки на один тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає УНН із посиланням на Львівську облраду.
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“Упродовж цих семи днів будемо спостерігати за показниками захворюваності та госпіталізацій. Через тиждень відбудеться наступне засідання державної комісії ТЕБ і НС. Рішення про запровадження на Львівщині „червоної“ зони приймуть, якщо епідситуація в області погіршиться”, — розповів Орест Чемерис.
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Також сьогодні на брифінгу щодо епідситуації директор департаменту охорони здоров’я зазначив, що кількість викликів та виїздів бригад екстреної медичної допомоги також щоденно збільшується. За останній тиждень кількість виїздів збільшилася майже вдвічі — зі 100-110 викликів на день минулого тижня до 180 та більше упродовж цього.
Окрім того, кількість госпіталізованих дітей також залишається великою — понад 180 дітей знаходяться у стаціонарах області, щоденно у медичні заклади Львівщини госпіталізують від 20 до 30 дітей.
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