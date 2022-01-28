Локдаун во Львовской области решили отложить. Решение примут через неделю

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КИЕВ. 28 января. УНН. Члены государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении во Львовской области “красной” зоны эпидопасности на одну неделю. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает УНН со ссылкой на Львовский облсовет.

Цитата

“В течение этих семи дней будем наблюдать за показателями заболеваемости и госпитализаций. Через неделю состоится следующее заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Решение о введении во Львовской области "красной" зоны примут, если эпидситуация в области ухудшится”, — рассказал Орест Чемерис.

Детали

Также сегодня на брифинге по эпидситуации директор департамента здравоохранения отметил, что количество вызовов и выездов бригад экстренной медицинской помощи ежедневно увеличивается. За последнюю неделю количество выездов увеличилось почти вдвое - со 100-110 вызовов в день прошлой недели до 180 и более в течение этой.

Кроме того, количество госпитализированных детей также остается большим — более 180 детей находятся в стационарах области, ежедневно в медицинские учреждения Львовской области госпитализируют от 20 до 30 детей.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 3,98 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 января, — более 34 тысяч, что является самым большим показателем с начала пандемии — антирекорд второй день подряд.

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