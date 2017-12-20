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На Львівщині медики перекрили дорогу Львів-Самбір

На Львівщині медики перекрили дорогу Львів-Самбір

Київ • УНН

 • 29295 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Львівщині, поблизу міста Самбір, місцеві медики перекрили дорогу Львів-Самбір, передає кореспондент УНН

Зазначимо, що медичні працівники Самбірського району вимагають виплатити їм заробітню плату за останні п’ять місяців.

"Це попереджувальна акція. Ми вимагаємо виплатити нам зарплатню. Вже кінець року, залишилось кілька днів, щоб виплатити нам гроші. Однак, ніяких гарантій від керівництва області та міста ми не маємо. Тому мусимо йти на такі вимушені кроки", - розповіла медсестра Олена Козак.

Також зазначимо, що на ділянці дороги утворився затор.

Нагадаємо, селяни на Львівщині перекрили трасу Львів–Івано-Франківськ.

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