Во Львовской области медики перекрыли дорогу Львов-Самбор
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во Львовской области, вблизи города Самбор, местные медики перекрыли дорогу Львов-Самбор, передает корреспондент УНН.
Отметим, что медицинские работники Самборского района требуют выплатить им заработную плату за последние пять месяцев.
"Это предупредительная акция. Мы требуем выплатить нам зарплату. Уже конец года, осталось несколько дней, чтобы выплатить нам деньги. Однако, никаких гарантий от руководства области и города мы не имеем. Поэтому должны идти на такие вынужденные шаги", - рассказала медсестра Елена Козак.
Также отметим, что на участке дороги образовалась пробка.
Напомним, крестьяне на Львовщине перекрыли трассу Львов-Ивано-Франковск.