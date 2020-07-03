На Львівщині через зіткнення мікроавтобуса та легковика постраждало 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На автодорозі "Київ-Чоп" у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика одинадцятеро осіб звернулись за медичною допомогою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Так, 3 липня, близько 9:40 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Нагірне Сколівського району сталося ДТП.
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Volkswagen, яким керував 45-річний житель міста Хмельницький та легковий автомобіль Audi, за кермом якого перебував мешканець Закарпаття віком 32 роки", - йдеться в повідомленні.
Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталось зіткнення.
"За медичною допомогою звернулись одинадцятеро осіб – водій та двоє пасажирок "Ауді", а також восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їх діагнози", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, на місці події працює слідчо-оперативна група Сколівського відділення поліції, поліцейські встановлюють особи учасників та обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Львівщині під колесами вантажівки загинула 10-річна дівчинка.