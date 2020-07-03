Во Львовской области из-за столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек

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КИЕВ. 3 июля. УНН. На автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки одиннадцать человек обратились за медицинской помощью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, 3 июля, около 9:40 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Нагорное Сколевского района произошло ДТП.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус Volkswagen, которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий и легковой автомобиль Audi, за рулем которого находился житель Закарпатья в возрасте 32 года", - говорится в сообщении.

Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

"За медицинской помощью обратились одиннадцать человек - водитель и две пассажирки Audi, а также восемь пассажиров микроавтобуса. Сейчас медики уточняют их диагнозы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сколевского отделения полиции, полицейские устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области под колесами грузовика погибла 10-летняя девочка.

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