На Луганщині третій випадок COVID-19: жінка перебуває у лікарні в Рубіжному
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Луганщині підтверджено третій випадок захворювання на COVID-19, третя виявлена хвора наразі перебуває у КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
“Жінка, у якої підтверджено діагноз, перебуває в КНП “Рубіжанська центральна міська лікарня”. Вона — з числа чотирьох осіб, у яких була встановлена підозра на коронавірус. Вже виявлено коло осіб, з яким контактувала хвора, — це 41 людина. Наразі вони перебувають під медичним наглядом", - повідомили в ОДА.
В облдержадміністрації додали, що загалом в області підтверджено три випадки захворювання на COVID-19. Троє осіб залишаються з підозрою.
Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.