В Луганской области третий случай COVID-19: женщина находится в больнице в Рубежном
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области подтверждено третий случай заболевания COVID-19, третья обнаруженная больная сейчас находится в КНП "Рубежанская центральная городская больница". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"Женщина, у которой подтвержден диагноз, находится в КНП "Рубежанская центральная городская больница". Она - из числа четырех человек, у которых было установлено подозрение на коронавирус. Уже выявлен круг лиц, с которыми контактировала больная, - это 41 человек. Сейчас они находятся под контролем", - сообщили в ОГА.
В облгосадминистрации добавили, что в целом в области подтверждено три случая заболевания COVID-19. Три человека остаются с подозрением.
Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.