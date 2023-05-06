На Луганщині окупанти примусово висиляють з осель жителів, які відмовились від паспорта рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У місті Старобільськ, що на Луганщин, українських громадян, які відмовились від отримання паспорта рф окупанти примусово виселяють із власних осель. Про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти", - повідомили у Генштабі.
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Також у Генштабі ЗСУ додали, що після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їхнє житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.
Нагадаємо
У Станично-Луганському районі, що на Луганщині, триває примусова паспортизація.