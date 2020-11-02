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На Луганщині через кілька днів відкриють два КПВВ з сервісними хабами - Мінреінтеграції

На Луганщині через кілька днів відкриють два КПВВ з сервісними хабами - Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Луганщині 10 листопада планують відкрити два КПВВ — у Щасті і Золотому, де будуть універсальні сервісні хаби для отримання адмінпослуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням на усіх КПВВ універсальних сервісних хабів, де громадяни України як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі — медичними, такими як „Доступні ліки“. 10 листопада на Луганщині планують відкрити два КПВВ — у Щасті та Золотому”, — йдеться у повідомленні.

Так, 10 листопада на Луганщині планують відкрити два КПВВ — у Щасті та Золотому. Перший сервісний центр запрацює — у Щасті. Подібні сервісні центри в подальшому будуть також на всіх інших КПВВ.

“Вже за кілька днів будуть відкриті нові КПВВ, а разом з тим, і сервісні центри при них. Відтепер, усі громадяни України по обидва боки лінії дотику, зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини, можна буде підключитися до Інтернету та багато іншого”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) — “Золоте” та “Щастя” — 10 листопада.

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