В Луганской области через несколько дней откроют два КПВВ с сервисными хабами - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Луганской области 10 ноября планируют открыть два КПВВ — в Счастье и Золотом, где будут универсальные сервисные хабы для получения админуслуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
“Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием всех КПВВ универсальных сервисных хабов, где граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить широкий спектр административных услуг, воспользоваться социальными программами, в том числе — медицинскими, такими как „Доступные лекарства“. 10 ноября в Луганской области планируют открыть два КПВВ — в Счастье и Золотом”, — говорится в сообщении.
Так, 10 ноября в Луганской области планируют открыть два КПВВ — в Счастье и Золотом. Первый сервисный центр заработает — в Счастье. Подобные сервисные центры в дальнейшем будут также на всех других КПВВ.
“Уже через несколько дней будут открыты новые КПВВ, а вместе с тем и сервисные центры при них. Отныне, все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения, смогут получить все административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к Интернету и многое другое”, — говорится в сообщении.
Напомним, по информации Офиса Президента, участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) — “Золотое” и “Счастье” — 10 ноября.