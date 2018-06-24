На Луганщині арештували чоловіка, який жорстоко поводився з пасинком
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Суд у Луганській області обрав запобіжний захід чоловіку, який прикув свого пасинка ланцюгом до ліжка і побив, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.
"Раніше судимому 48-річному чоловіку, який побив пасинка, одягнув йому на шию металевий ланцюг та, пристебнувши до ліжка, продовжував бити хлопчика, Сватівським районним судом обрано найбільш суворий запобіжний захід примусу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Зараз хлопчик знаходиться у лікарні разом зі своєю матір'ю.
Нагадаємо, у Луганській області затримали чоловіка, який побив свого 10-річного пасинка, прикувавши його ланцюгом до ліжка. За фактом цієї події відкрили кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 КК України. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.