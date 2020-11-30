На лівому березі столиці зафіксовано забруднення повітря, киянам радять зачинити вікна

“Безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі. Мова йде про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств. Мобільна лабораторія КАРС на території двох районів фіксує перевищення у повітрі діоксиду азоту — у 5 разів; оксиду азоту — у 1,3 рази; діоксиду вуглецю — у 4 рази; формальдегіду — в 43 рази”, — йдеться в повідомленні.

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають киян:

— обмежити перебування на відкритому повітрі;

— тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

— ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

— проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

— збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

“Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря”, — додали в КМДА.