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На левом берегу столицы зафиксировано загрязнение воздуха, киевлянам советуют закрыть окна

На левом берегу столицы зафиксировано загрязнение воздуха, киевлянам советуют закрыть окна

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксированы продукты горения, специалисты советуют закрыть окна. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, передает УНН.

“Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих вещества, образующиеся в результате работы промышленных предприятий. Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота — в 5 раз; оксида азота — в 1,3 раза; диоксида углерода — в 4 раза; формальдегида — в 43 раза”, — говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают киевлян:

— ограничить пребывание на открытом воздухе;

— держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

— включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

— проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

— увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

“Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу”, — добавили в КГГА.

Украинские Национальные Новости

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