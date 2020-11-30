На левом берегу столицы зафиксировано загрязнение воздуха, киевлянам советуют закрыть окна
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксированы продукты горения, специалисты советуют закрыть окна. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА, передает УНН.
“Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих вещества, образующиеся в результате работы промышленных предприятий. Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота — в 5 раз; оксида азота — в 1,3 раза; диоксида углерода — в 4 раза; формальдегида — в 43 раза”, — говорится в сообщении.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают киевлян:
— ограничить пребывание на открытом воздухе;
— держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
— включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
— проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
— увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
“Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу”, — добавили в КГГА.