На Лиманському та Куп’янському напрямках відбулося 7 боєзіткнень, 46 окупантів знищено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Лиманському та Куп’янському напрямках за минулу добу відбулося сім боєзіткнень. У результаті 46 окупантів було вбито, 84 зазнали поранень. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
Череватий повідомив, що загалом за минулу добу росіяни 320 разів обстріляли позиції українських військ на Лиманському та Куп’янському напрямках.
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«Там відбулося сім боєзіткнень. 46 окупантів знищено, 84 зазнали поранення. Підбито танк Т-72, дві БМП та три автівки противника», - сказав Череватий.
Доповнення
На Мар'їнському та Бахмутському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля з наступальних дій. На цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях.