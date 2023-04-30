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На Лиманському та Куп’янському напрямках відбулося 7 боєзіткнень, 46 окупантів знищено

На Лиманському та Куп’янському напрямках відбулося 7 боєзіткнень, 46 окупантів знищено

Київ • УНН

 • 251506 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Лиманському та Куп’янському напрямках за минулу добу відбулося сім боєзіткнень. У результаті 46 окупантів було вбито, 84 зазнали поранень. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Череватий повідомив, що загалом за минулу добу росіяни 320 разів обстріляли позиції українських військ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Цитата

«Там відбулося сім боєзіткнень. 46 окупантів знищено, 84 зазнали поранення. Підбито танк Т-72, дві БМП та три автівки противника», - сказав Череватий.

Доповнення

На Мар'їнському та Бахмутському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля з наступальних дій. На цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях.

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