На Мар'їнському та Бахмутському напрямках тривають вуличні бої, подекуди на мінімальних дистанціях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Мар'їнському та Бахмутському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля з наступальних дій. На цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях. Про це заявив речник Національної гвардії України (НГУ) Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Протягом тижня суттєво лінія фронту майже не рухалася. Основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Але епіцентрами є Мар'їнський та Бахмутський напрямки. Тут найбільша кількість саме штурмових дій, й в цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях», - розповів Музичук.
Окрім того, він розповів про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
«Що стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку, то ми бачимо, що останнім часом це та ділянка де ворог застосовує не так багато штурмових дій у порівнянні з Бахмутським, Мар'їнським напрямками, але це та ділянка де найбільше застосовується артилерія», - повідомив Музичук.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Українські військові відбили понад 40 атак на чотирьох напрямках.