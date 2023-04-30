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На Марьинском и Бахмутском направлениях продолжаются уличные бои, иногда на минимальных дистанциях

На Марьинском и Бахмутском направлениях продолжаются уличные бои, иногда на минимальных дистанциях

Киев • УНН

 • 385748 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На Марьинском и Бахмутском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия по наступательным действиям. На этих участках продолжаются уличные бои, иногда на достаточно минимальных дистанциях. Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины (НГУ) Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«В течение недели существенно линия фронта почти не двигалась. Основные усилия по ведению наступательных действий враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Но эпицентрами являются Марьинское и Бахмутское направления. Здесь наибольшее количество именно штурмовых действий, и в этих участках продолжаются уличные бои, иногда на достаточно минимальных дистанциях», - рассказал Музычук.

Кроме того, он рассказал о ситуации на Купянско-Лиманском направлении.

«Что касается Купянско-Лиманского направления, то мы видим, что в последнее время это тот участок, где враг применяет не так много штурмовых действий по сравнению с Бахмутским, Марьинским направлениями, но это тот участок, где больше всего применяется артиллерия», - сообщил Музычук.

Дополнение 

Генштаб сообщал, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Мар’инку. Украинские военные отбили более 40 атак на четырех направлениях.

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