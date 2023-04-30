На Лиманском и Купянском направлениях произошло 7 боестолкновений, 46 окупантов уничтожено

Череватый сообщил, что за минувшие сутки россияне 320 раз обстреляли позиции украинских войск на Лиманском и Купянском направлениях.

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«Там произошло семь боестолкновений. 46 окупантов уничтожены, 84 получили ранения. Подбит танк Т-72, два БМП и три автомобиля противника», - сказал Череватый.

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На Марьинском и Бахмутском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия по наступательным действиям. На этих участках продолжаются уличные бои, иногда на достаточно минимальных дистанциях.