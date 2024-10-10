На Київщині працюють сили ППО через рух ворожих БпЛА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони та закликає не фотографувати їхні дії.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників
Додамо
Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо ворожих БпЛА.
На Київщині працює ППО - ОВА 07.10.24, 08:37 • 14274 перегляди