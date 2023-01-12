На курортну Анталію обрушилися потужна злива та вітер, повалено дерева та пошкоджено автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Туреччину обрушилася негода. Зокрема, у курортному місті Анталія спостерігалася сильна злива та шторм, внаслідок яких повалено дерева та дорожні знаки, які пошкодили автомобілі поряд. Про це повідомляють турецькі ЗМІ, передає УНН.
Деталі
В Анталії найбільше опадів випало в районі Кепез, а швидкість вітру досягла 71,4 км/год. У районі пляжу Коньяалти висота хвиль біля узбережжя сягнула 6 метрів. У багатьох районах міста негода повалила дерева та дорожні знаки, які пошкодили автомобілі. Обійшлося без постраждалих.
Через зливу, за повідомленнями, багато струмків вийшли з берегів, а посівні площі були затоплені. Зовнішнє покриття даху 5-зіркового готелю у туристичному районі Кунду було знесено штормом. Пошкоджено також магазини в районі готелів.
Як повідомило Головне управління метеорології Туреччини, штормове попередження на 12 січня оголошено у 11 регіонах країни. Загалом це стосується районів Середземного та Егейського морів.
Нагадаємо
Раніше метеорологи зафіксували в турецькому місті Анталія найвищу з 1930 року температуру.