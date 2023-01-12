На курортную Анталию обрушились мощный ливень и ветер, повалены деревья и повреждены машины

Детали

В Анталии больше всего осадков выпало в районе Кепез, а скорость ветра достигла 71,4 км/ч. В районе пляжа Коньяалты высота волн у побережья достигла 6 метров. Во многих районах города непогода повалила деревья и дорожные знаки, которые повредили автомобили. Обошлось без пострадавших.

Из-за ливня, по сообщениям, многие ручьи вышли из берегов, а посевные площади были затоплены. Внешнее покрытие крыши 5-звездочного отеля в туристическом районе Кунду было снесено штормом. Повреждены также магазины в районе отелей.

Как сообщило Главное управление метеорологии Турции, штормовое предупреждение на 12 января объявлено в 11 регионах страны. В целом это касается районов Средиземного и Эгейского морей.

Напомним

Ранее метеорологи зафиксировали в турецком городе Анталия самую высокую с 1930 года температуру.