На курортную Анталию обрушились мощный ливень и ветер, повалены деревья и повреждены машины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На Турцию обрушилась непогода. В частности, в курортном городе Анталия наблюдался сильный ливень и шторм, в результате которых повалены деревья и дорожные знаки, которые повредили автомобили рядом. Об этом сообщают турецкие СМИ, передает УНН.
Детали
В Анталии больше всего осадков выпало в районе Кепез, а скорость ветра достигла 71,4 км/ч. В районе пляжа Коньяалты высота волн у побережья достигла 6 метров. Во многих районах города непогода повалила деревья и дорожные знаки, которые повредили автомобили. Обошлось без пострадавших.
Из-за ливня, по сообщениям, многие ручьи вышли из берегов, а посевные площади были затоплены. Внешнее покрытие крыши 5-звездочного отеля в туристическом районе Кунду было снесено штормом. Повреждены также магазины в районе отелей.
Как сообщило Главное управление метеорологии Турции, штормовое предупреждение на 12 января объявлено в 11 регионах страны. В целом это касается районов Средиземного и Эгейского морей.
Напомним
Ранее метеорологи зафиксировали в турецком городе Анталия самую высокую с 1930 года температуру.