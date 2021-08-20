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На курорті Коблево масовий мор риби

На курорті Коблево масовий мор риби

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Масовий мор риби зафіксовано на Тилігульському лимані у районі популярного курорту Коблево.

Як повідомив 20 серпня екоактивіст Владислав Балинський, риба гине як мінімум протягом двох днів. Замор відбувається в каналі, що з'єднує Тилігульський лиман з Чорним морем на кордоні Одеської та Миколаївської областей.

"Тут тонни риби. Усе дно всіяне загиблою атериною. Розвивається гнильний процес, сморід стоїть. Очевидно, що ця ситуація становить небезпеку, у тому числі і для курорту Коблево, тому що канал відкривається прямо в пляжну зону. А тут при такій кількості органіки можливий розвиток хвороботворних бактерій", - повідомив Балинський.

За словами Балинського, загибель водних мешканців пов'язана з роботами з регуляції каналу, які ведуться понад чотири роки.

Екоактивіст повідомляє, що на спорудження каналу з обласного бюджету витрачено вже понад 59 млн грн.

"Роботи проводяться впродовж майже чотирьох років і більшу частину літнього часу шлюзи перебувають у закритому стані, що в першу чергу і є причиною заморів. До того ж, конструктивні недоліки призвели до постійного замивання каналу піском і неможливості в зв'язку з цим здійснювати управління шлюзами. Роботи проводить ПП Южспецмонтаж", - повідомляє Балинський.

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