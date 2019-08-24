На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У суботу, 24 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил перебувало 200 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 20/50; “Мар’їнка” - 0/70; “Новотроїцьке” - 0/40; “Гнутове” - 10/10", - вказали прикордонники.
Пропускні операції у всіх КПВВ на лінії розмежування, як зазначається, розпочались вчасно та працюють в штатному режимі з 6:00 до 20:00.
Напередодні пасажиро-транспортний потік залишався інтенсивним. Загалом через КПВВ прослідувало 48,3 тисячі осіб та 5,8 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, вранці 24 серпня у пунктах пропуску на західному кордоні України у чергах стояли понад 540 автомобілів.