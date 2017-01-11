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На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1,3 тис. автомобілів - ДПСУ

На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1,3 тис. автомобілів - ДПСУ

Київ • УНН

 • 7663 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Станом на 8:00 середи на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1340 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 180 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 140, у ПП "Краковець - Корчова" - 200 (150 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП "Грушів - Будомєж" - 150, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 20, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 250 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 30, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 20, у ПП "Лужанка - Берегшурань" - 20 авто, на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 20 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

Українські Національні Новини

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