На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1,3 тис. автомобілів - ДПСУ

Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 180 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 140, у ПП "Краковець - Корчова" - 200 (150 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП "Грушів - Будомєж" - 150, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 20, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 250 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 30, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 20, у ПП "Лужанка - Берегшурань" - 20 авто, на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 20 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.