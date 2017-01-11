На границе с Польшей в очередях застряли более 1,3 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1340 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 180 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 200 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 140, в ПП "Краковец - Корчева" - 200 (150 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж" - 150, в ПП "Смильниця - Кросценко "- 20, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 250 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 30 в ПП "Вилок - Тисабеч" - 20, в ПП "Лужники - Берегшурань" - 20 авто, на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 20 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.