На кордоні в Одеській області затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прикордонники на пункті пропуску "Платонове" затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"Під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску "Платонове" прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина Російської Федерації, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності за хабарництво, корупцію та перевищення службових повноважень", – йдеться в повідомленні.
Про факт виявлення особи проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Порушника передали представникам Національної поліції.
Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили громадянина Республіки Молдова, який намагався потрапити до України з паспортом свого брата-українця.