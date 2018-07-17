На компенсацію вартості будівництва тваринницьких ферм спрямують 220,1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На відшкодування вартості будівництва та ремонту тваринницьких ферм буде направлено 220,1 млн грн. Відповідне рішення прийняте 12 липня на засіданні Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.
“В рамках держпрограми часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів учасникам ринку буде направлено 220 098 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, частково відшкодують вартість будівництва 4-х об’єктів свинарства, 2 — птахівництва, 2 — ВРХ. Об’єкти розташовані у Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, Чернігівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Нагадаємо, станом на липень міністерство нарахувало дотацій фізичним особам за вирощування телят у сумі 6,7 млн грн. Дотацію нараховано 3 573 фізичним особам за утримання 6 064 телят.
Також, в рамках програми із надання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму сільгосппідприємствам перераховано 259 млн гривень.