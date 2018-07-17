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На компенсацію вартості будівництва тваринницьких ферм спрямують 220,1 млн грн

На компенсацію вартості будівництва тваринницьких ферм спрямують 220,1 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. На відшкодування вартості будівництва та ремонту тваринницьких ферм буде направлено 220,1 млн грн. Відповідне рішення прийняте 12 липня на засіданні Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

“В рамках держпрограми часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів учасникам ринку буде направлено 220 098 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, частково відшкодують вартість будівництва 4-х об’єктів свинарства, 2 — птахівництва, 2 — ВРХ. Об’єкти розташовані у Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, Чернігівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, станом на липень міністерство нарахувало дотацій фізичним особам за вирощування телят у сумі 6,7 млн грн. Дотацію нараховано 3 573 фізичним особам за утримання 6 064 телят.

Також, в рамках програми із надання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму сільгосппідприємствам перераховано 259 млн гривень.

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