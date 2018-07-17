На компенсацию стоимости строительства животноводческих ферм направят 220,1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На возмещение стоимости строительства и ремонта животноводческих ферм будет направлено 220,1 млн грн. Соответствующее решение принято 12 июля на заседании Комиссии Минагрополитики для предоставления государственной поддержки отрасли животноводства, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.
"В рамках госпрограммы частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов участникам рынка будет направлено 220 098 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
В частности, частично возместят стоимость 4-х объектов свиноводства, 2 - птицеводства, 2 - КРС. Объекты расположены в Винницкой, Волынской, Черновицкой, Черниговской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Напомним, по состоянию на июль министерство начислило дотаций физическим лицам за выращивание телят в сумме 6,7 млн грн. Дотацию начислено 3 573 физическим лицам за содержание 6 064 телят.
Также, в рамках программы по предоставлению специальной бюджетной дотации за содержание коров молочного, молочно-мясного и мясного направления сельхозпредприятиям перечислено 259 млн гривен.