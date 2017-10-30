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На Київщині зіштовхнулися два автобуси, шестеро осіб постраждало

На Київщині зіштовхнулися два автобуси, шестеро осіб постраждало

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Вишгородському районі Київської області зіштовхнулися два пасажирських автобуси, внаслідок чого травмовано 6 осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП у Київській області.

Як поінформували у прес-службі поліції, ДТП сталася сьогодні, близько 8.00 години, у с. Лютіж Вишгородського району.

За попередньою інформацією пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter із невстановлених причин відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з пасажирським транспортним засобом “Богдан”.

“До лікарні госпіталізовано водія „Богдана“ та 5 пасажирів. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога”, — уточнили у відомстві.

У поліції додали, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині маршрутка зіштовхнулась із вантажівкою, одна людина загинула та 8 травмовані.

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