На Київщині відремонтували пошкоджений міст через річку Трубіж: роботи тривали близько 13 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Київщині завершився капітальний ремонт нової мостової споруди через річку Трубіж, яка була зруйнована навесні 2022 року. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За словами Кравченка, протяжність мосту становить 27 метрів. Він розташований на автомобільні дорозі загального користування місцевого значення та з’єднує два населені пункти: село Залісся та село Заворичі, що в Броварському районі. Після деокупації Київщини та обстеження пошкоджень у червні 2022 року Департаментом регіонального розвитку Київської ОВА було замовлено проєкт відбудови та оголошено тендер на проведення робіт.
Після проведення процедури закупівлі був підписаний договір із ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» на проведення капітального ремонту мосту. Відбудова розпочалася у вересні 2022 року. Відновлювальні роботи тривали близько 13 місяців, додав голова Київської ОВА.
Під час проведення капітального ремонту було виконано такий перелік робіт:
відновлення берегових опор;
будівництво прогонової будови;
влаштування нового дорожнього полотна безпосередньо на мосту та підходах до нього;
встановлення перильного огородження, берегових конусів;
облаштування водовідвідних та очисних мереж.
«Відбудову продовжуємо. Відновлюємо на Київщині ще 6 мостів і завершимо роботи найближчим часом. Ще для 14 мостових споруд розробляємо проєкти», – наголосив Кравченко.