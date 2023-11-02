На Киевщине отремонтировали поврежденный мост через реку Трубеж: работы продолжались около 13 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Киевщине завершился капитальный ремонт нового мостового сооружения через реку Трубеж, которое было разрушено весной 2022 года. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Кравченко, протяженность моста составляет 27 метров. Он расположен на автомобильной дороге общего пользования местного значения и соединяет два населенных пункта: село Залесье и село Заворичи, что в Броварском районе. После деоккупации Киевщины и обследования повреждений в июне 2022 года Департаментом регионального развития Киевской ОГА был заказан проект восстановления и объявлен тендер на проведение работ.
После проведения процедуры закупки был подписан договор с ООО «Мостостроительный отряд № 112» на проведение капитального ремонта моста. Восстановление началось в сентябре 2022 года. Восстановительные работы продолжались около 13 месяцев, добавил глава Киевской ОГА.
Во время проведения капитального ремонта был выполнен следующий перечень работ:
восстановление береговых опор;
строительство пролетного строения;
устройство нового дорожного полотна непосредственно на мосту и подходах к нему;
установка перильного ограждения, береговых конусов;
обустройство водоотводных и очистных сетей.
«Восстановление продолжаем. Восстанавливаем на Киевщине еще 6 мостов и завершим работы в ближайшее время. Еще для 14 мостовых сооружений разрабатываем проекты», – отметил Кравченко.