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На Київщині сімейний лікар у складі злочинної групи організував продаж наркотиків за рецептами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У місті Біла Церква на Київщині лікар зі спільниками виписували рецепти на отримання в аптеці сильнодіючих препаратів, після чого продавали їх наркозалежним. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

На Київщині сімейний лікар у складі злочинної групи організував продаж наркотиків за рецептами

"Працівники управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури регіону, викрили чотирьох зловмисників які займалися збутом наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів: метадон, соннат тощо", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що медпрацівник міста Біла Церква незаконно виписував рецепти на препарати обмеженого вжитку, з метою подальшого їх отримання в аптечних установах. Далі зловмисники займалися їх продажем наркозалежним особам.

Поліцейські здійснили 4 оперативні закупівлі і провели 6 санкціонованих обшуків, де вилучили наркотичні засоби, банківські картки, за допомоги яких здійснювали фінансові операції, мобільні телефони та інші речові докази.

Двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) та за ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи збут сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові лікар-нарколог незаконно видавав спеціальні рецептурні бланки на отримання наркотичних лікарських засобів.

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