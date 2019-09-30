На Київщині невідомі викрали з підприємства сейф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У селі Переяславське Київської області здійснено розбійний напад на підприємство. Зловмисники забрали сейф. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
П’ятеро невідомих проникли до приміщення підприємства де погрожуючи пістолетом напали на охоронців.
Після цього зловмисники забрали сейф з грошима та документами і зникли з місця події.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, у Києві троє невідомих побили прокурора.