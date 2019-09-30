На Киевщине неизвестные похитили с предприятия сейф

Пятеро неизвестных проникли в помещение предприятия где угрожая пистолетом напали на охранников.

После этого злоумышленники забрали сейф с деньгами и документами и скрылись с места происшествия.

Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Киеве трое неизвестных избили прокурора.