На Киевщине неизвестные похитили с предприятия сейф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В селе Переяславское Киевской области совершено разбойное нападение на предприятие. Злоумышленники забрали сейф. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Пятеро неизвестных проникли в помещение предприятия где угрожая пистолетом напали на охранников.
После этого злоумышленники забрали сейф с деньгами и документами и скрылись с места происшествия.
Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Киеве трое неизвестных избили прокурора.