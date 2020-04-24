На Київщині на COVID-19 хворіє 44 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Київщині за добу зафіксували 54 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Всього в області 505 захворівших, з яких 44 дітей та 30 медиків. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області за добу виявили 54 нових хворих на коронавірус. Всього офіційно підтверджено 505 випадків, з яких 44 – діти. Одужало 38 людей, летальних – 12", - сказав Володін.
З його слів, медиками було також встановлено медичне спостереження за 3330 контактними особами.
"Серед захворілих 30 медичних працівників, з яких 20 працюють у медзакладах міста Києва та 10 обласних лікарнях", - додав очільник ОДА.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 477, що менше, ніж добою раніше.