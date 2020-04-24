На Київщині на COVID-19 хворіє 44 дитини

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Київщині за добу зафіксували 54 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Всього в області 505 захворівших, з яких 44 дітей та 30 медиків. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.