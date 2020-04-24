В Киевской области COVID-19 болеет 44 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области за сутки зафиксировали 54 случая заболевания коронавирусной болезнью. Всего в области 505 заболевших, из которых 44 детей и 30 медиков. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области за сутки обнаружили 54 новых больных коронавирусом. Всего официально подтверждено 505 случаев, из которых 44 - дети. Выздоровели 38 человек, летальных - 12", - сказал Володин.
По его словам, медиками было также установлено медицинское наблюдение за 3330 контактными лицами.
"Среди заболевших 30 медицинских работников, из которых 20 работают в медучреждениях города Киева и 10 в областных больницах", - добавил глава ОГА.
Напомним, в Украине на 9 часов 24 апреля зафиксировано 7 647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее.