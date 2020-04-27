На Київщині коронавірус підтвердили у 570 осіб: за добу помер 42-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Київщині коронавірусну хворобу підтвердили у 570 осіб, одужало 57 людей. Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"На 570 захворілих маємо вже 57 тих, хто одужали", - сказав Володін.
З його слів, з них у Києво-Святошинському районі 22 особи, Обухівський район - 10, місто Обухів, Козин, місто Українка, місто Бровари – 4 особи, по двоє осіб у Бориспільському районі, у містах Біла Церква, Бориспіль, Буча, місто Вишгород, по одному у місті Фурси, село Іванковичі, Мостище, Стещино та у смт Ворзив, Коцюбинське та Ставище.
"За добу через коронавірус в області не стало ще однієї людини. Це чоловік 42 років з міста Українка Обухівського району. Всього маємо 13 померлих з початку епідемії. Серед захворілих 48 дітей та 37 медпрацівників", - сказав очільник ОДА.
Нагадаємо, минулого тижня у гуртожитку міста Вишневе Київської області у 78 осіб підтвердили COVID-19.