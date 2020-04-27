В Киевской области коронавирус подтвердили в 570 человек: за сутки умер 42-летний мужчина

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37605 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81865 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102235 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128447 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128992 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172519 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121788 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157689 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Киевской области коронавирус подтвердили в 570 человек: за сутки умер 42-летний мужчина

В Киевской области коронавирус подтвердили в 570 человек: за сутки умер 42-летний мужчина

Киев  •  УНН

 • 16382 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области коронавирусную болезнь подтвердили у 570 человек, выписаны 57 человек. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"На 570 заболевших имеем уже 57 тех, кто выздоровели", - сказал Володин.

По его словам, из них в Киево-Святошинском районе 22 человека, Обуховский район - 10, город Обухов, Козин, город Украинка, город Бровары - 4 человека, по два человека в Бориспольском районе, в городах Белая Церковь, Борисполь, Буча, город Вышгород, по одному в городе Фурсы, село Иванковичи, Мостыще, Стещино и в пгт Ворзив, Коцюбинское и Ставище.

"За сутки из-за коронавируса в области не стало еще одного человека. Это мужчина 42 лет из города Украинка Обуховского района. Всего имеем 13 умерших с начала эпидемии. Среди заболевших 48 детей и 37 медработников", - сказал глава ОГА.

Напомним, на прошлой неделе в общежитии города Вишневое Киевской области у 78 человек подтвердили COVID-19.

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