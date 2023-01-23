На Київщині чоловік через ревнощі облив бензином та підпалив співмешканку: жінку госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Київській області поліція затримала чоловіка, який облив співмешканку бензином та підпалив. Жінку госпіталізували в тяжкому стані. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Як повідомили у поліції, чоловік облив бензином 66-річну жінку та підпалив через ревнощі. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів потерпілу госпіталізували до опікового центру столиці.
Поліцейські оперативно затримали 65-річного палія та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.
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